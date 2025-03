Tuttivip.it - “Sapete che Mariavittoria…”. Grande Fratello, Pamela da fuori spara una cosa forte e la bufera scoppia all’istante

Petrarolo non ha risparmiato critiche sulle coppie nate all’interno della casa del, ma le parole più taglienti sono state rivolte a MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi. L’ex gieffina, ospite del programma radiofonico Non Succederà Più di Giada Di Miceli, ha espresso scetticismo sulla durata della loro relazione una volta terminato il reality.“A MariaVittoria di Tommaso importa poco, ha capito che la loro ‘ship’ poteva darle visibilità”, ha dichiarato senza mezzi termini. Secondo Petrarolo, il gieffino sarebbe invece realmente coinvolto e avrebbe maturato sentimenti più profondi per la Minghetti, soprattutto dopo il periodo trascorso in Spagna, durante il quale avrebbe avvertito la sua mancanza.Pur riconoscendo che MariaVittoria nutra un certo affetto per Tommaso, l’ex gieffina ritiene che il suo interesse non sia autentico, ma piuttosto strategico.