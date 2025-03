Lanazione.it - Santo Spirito: Magi confermato Rettore, Niccolò Pino diventa Capitano

Arezzo, 10 marzo 2025 – Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta, composto dai 15 membri eletti a seguito della ratifica dellastratura della Giostra del Saracino, ha nominato le nuove cariche sociali per il mandato 2025-2027. Alla guida del Quartiere è stato rinel ruolo diGiacomo, per anni Vicario di Ezio Gori, a conferma della fiducia nel suo operato e della volontà di proseguire il percorso intrapreso. Novità invece per la carica di, affidata a, già Vicenel precedente triennio. La sua nomina rappresenta un segno di continuità, nel solco del lavoro svolto daluscente Marco Geppetti. Il Consiglio Direttivo e lo staff tecnico proseguiranno con determinazione nel rafforzare il valore e lodel Quartiere, con l’obiettivo di affrontare le sfide future con passione e impegno.