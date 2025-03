Lanazione.it - Santo Spirito, il vescovo Gambelli scrive a Crosetto: stop alla Rsa nella ex caserma. I frati: “Pronti a occupare”

Firenze, 10 marzo 2025 – Se dovesse procedere il progetto, approvato in sede ministeriale, per realizzare una rsa e una senior house di lusso nell’exFerrucci a Firenze, a fianco della basilica di, “appena sentiremo partire i lavori noi agostiniani come ultima spiaggia siamo anche”. Lo ha dichiarato padre Giuseppe Pagano, priore del conventoa Firenze, parlando del futuro del convento e chiedendo lodell’operazione, avviata nel 2014 all’insegna della “poca trasparenza”. “L’rsa cozzerebbe – prosegue padre Pagano – con la nostra presenza, secolare, e la convivenza non sarebbe possibile per come è ideato il progetto”. Oggi sono state presentate due iniziative a sostegno del progetto che gli agostiniani stanno ideando per dare vita a un polo culturale ed educativo, rivolto in particolare agli studenti stranieri, ma anche servizi e attività pensati per la città, negli spazi dell'ex, che per decenni è stato sede del distretto militare.