Santa Croce, occupati appartamenti ed ex bagni. "Comune sigilla porte e finestre"

(Pisa), 10 marzo 2025 – Glie gli expubblici di piazzettaCristiana, di proprietà deldi, dopo essere statipiù volte negli ultimi anni da abusivi in cerca di un tetto sotto cui ripararsi, ora sono stati messi in sicurezza. A darne notizia è la vicesindaca e assessora all’ambiente, al sociale e alle politiche abitative Sonia Boldrini con un post sulla sua pagina social. “In settimana con l‘aiuto delle forze dell’ordine per la tutela del territorio – scrive Boldrini – abbiamo in via urgente ispezionato glidi proprietà comunale e gli expubblici ubicati in piazzaCristiana in quanto era stato riscontrato che da anni, in maniera sporadica, venivanosenza nessuna autorizzazione, avendone forzato led‘ingresso e gli infissi tutti.