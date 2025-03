Superguidatv.it - Sanremo 2025 – Olly svetta anche in FIMI: sul podio Giorgia e Fedez, tutte le posizioni

A diverse settimane dal debutto aconquista la vetta della classificadedicata ai singoli, con la canzone vincitrice del Festival -Balorda nostalgia. Suldella Chart, stazionatrionfanella classificaLa classifica dei singoli più venduti in Italia,, relativamente al periodo di vendite compreso tra il 28 febbraio e il 6 marzovede trionfarein pole position con Balorda Nostalgia. A seguire, dietro il vincitore di, troviamo in classifica altre proposte musicali di.Habemusal secondo posto (stabile rispetto a scorsa settimana) con La cura per me e al terzo posto(che guadagna una posizione) in chiusura del.Al quarto posto segue Achille Lauro con ‘Incoscienti giovani’ (che si guadagna 1 posizione), e quinto classificato è Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’ (che perde 2, mentre si prepara alla gara dell’Eurovision Song Contest).