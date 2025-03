Sanlorenzo | Ricavi Super Yacht 2024 Crescono del 107% EBITDA Record a 1764 Milioni

Quotidiano.net - Sanlorenzo: Ricavi Super Yacht 2024 Crescono del 10,7%, EBITDA Record a 176,4 Milioni

chiudono ilcondel nuovo in crescita del 10,7% a 930,4e unper l'a 176,4(+12%) e l'ebit a 139,3(+10,6%) con un utile netto a 103,1(+11,1%),iore al massimo della forchetta delle aspettative per il(99-101di euro). Il cda, si legge in una nota, propone un dividendo di 1 euro per azione (circa il 34% di pay-out sul risultato netto di gruppo), costante rispetto al dividendo 2023, "anche in considerazione delle significative acquisizioni di Nautor Swan e Simpson Marine nel corso del". Le prospettive per il 2025, si legge in una nota, sono di "una crescita continua e sostenibile". Il backlog netto si attesta sostanzialmente in linea con il livello a fine 2023, consolidando di fatto i massimi storici; l'importo riferito al 2025 è pari a 623,1di euro.