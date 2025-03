Lanazione.it - Sanità. Chiassai tuona contro la Regione

Arezzo, 10 marzo 2025 – Per il sindaco di Montevarchi SilviaMartini il recente accordo tra la ASL Toscana Centro e la ASL Toscana Sud Est per assicurare servizi sanitari efficienti a chi abita nelle zone di confine tra le due aziende sanitarie, è il caso proprio del Valdarno, è solo il tentativo di mettere una toppa al fallimento delle aree vaste. Per, dopo dieci anni, si arriva a mettere in piedi un'intesa assurda, che cerca di rimediare ad una scelta diventata ormai insostenibile. "La motivazione ufficiale - ha aggiunto - è il superamento dei confini amministrativi per rispondere meglio ai bisogni della popolazione, ma di fatto si ammette apertamente che il sistema sanitario non funziona". Il sindaco di Montevarchi ha ricordato che, da anni, i cittadini denunciano inefficienze diffuse, ospedali e servizi depotenziati, pronto soccorso in difficoltà per il numero crescente di accessi e per cronica carenza di personale.