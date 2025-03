Internews24.com - San Siro Inter, nuovo incontro tra la società nerazzurra, il Milan e il sindaco Sala: le ultime

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSana Palazzo Marino, sede del Comune dio tra la, ile ilGiuseppe: leOggi si è tenuto una Palazzo Marino, sede del Comune dio trae ildella città Giuseppe, sul documento che i due club dovrebbero consegnare con l’offerta per l’acquisto di Sane delle aree circostanti l’impianto. Precisamente, ilè in attesa della consegna del “Docfap” (documento di fattibilità delle alternative progettuali) per l’acquisto del Meazza e dell’area attorno, ma i club non l’hanno ancora depositato. Nulla di fatto, dunque, dopo questoche è durato circa mezz’ora.Secondo quanto riportato da Daniele Mari, per ilera presente Scaroni, per l’i rappresentanti di Oaktree.