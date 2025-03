Internews24.com - San Siro, arriva l’accelerata? Il sindaco Sala scrive a Inter e Milan

di RedazioneSan, ildio Beppeai due club: si scalda la situazione stadio?C’è ancora attesa da parte del Comune dio sul piano di fattibilità economica chedovevano presentare 4 giorni fa per l’acquisto dello stadio San. Stando a quantoil Corriere della Sera ilGiuseppeè preoccupato del ritardo e venerdì avrebbe inviato una missiva aper avere lumi sulle tempistiche del piano. «Avendo appreso dai media che ci sarebbero alcuni punti di disallineamento tra le vostre società in ordine alla proposta d’acquisto e che in base alla dichiarazione riportata, la stessa arriverà comunque “a brevissimo” confido e auspico che ciò avvenga».fa riferimento llo stopto da Oaktree e Redbird che si sono divisi su una clausola non marginale nel contratto.