Chietitoday.it - San Salvo, Torricella (Pd): "Bilancio di previsione carente, manca l’investimento nel sociale"

Leggi su Chietitoday.it

"Investire sulè sicuramente la premessa per lo sviluppo economico, per il benessere dei cittadini, per la crescita della nostra comunità. È pertanto necessario reperire e investire risorse in iniziative che promuovano il benesseree la giustizia, reperire fondi per interventi.