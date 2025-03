Quotidiano.net - San Macario di Gerusalemme: il Santo celebrato il 10 marzo

Chi era SandiSannacque in una famiglia cristiana e fin da giovane mostrò una forte inclinazione verso la vita monastica. Dopo essere stato ordinato sacerdote, divenne vescovo di, una posizione che gli permise di avere un impatto significativo sulla comunità cristiana dell'epoca. Si distinse per la sua saggezza e per la sua capacità di guidare i fedeli in tempi di difficoltà. Perché è diventatoLa santità diè riconosciuta principalmente per il suo contributo al primo Concilio di Nicea, dove si impegnò nella lotta contro l'eresia ariana. La sua difesa della fede ortodossa gli valse il rispetto e l'ammirazione di molti. Inoltre, è noto per aver promosso la costruzione della Basilica delSepolcro, un luogo di grande importanza per i cristiani di tutto il mondo.