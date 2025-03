Ilgiorno.it - San Donato, tenta di rapire una bimba di tre anni: messo in fuga dal padre. Rintracciato e denunciato

SanMilanese (Milano), 10 marzo 2025 – Ha cercato di strappare dalle braccia deluna bambina di tre, ma non c’è riuscito ed è statoindal genitore. L'uomo, un 37enne già noto alle forze dell'ordine per problematiche di vario tipo, è stato bloccato poco dopo e poco distante dalla Polizia locale e. L'episodio risale ad alcuni giorni fa ed è avvenuto a SanMilanese. Stando alla ricostruzione dei fatti, il 37enne si sarebbe avvicinato allafacendole dei complimenti e all’improvviso l’avrebbe presa con la forza cercando di allontanarsi. Ilha subito reagito riprendendosi la figlia e costringendo l’uomo alla. Il genitore ha subito avvisato la polizia di quanto accaduto e ha descritto l'aggressore agli agenti di una pattuglia che si trovava in zona.