Samp-t inutili in Ucraina? Verifiche in corso. “Per l’Italia resta un sistema di alto livello”

Roma, 10 marzo 2025 – Del teatro di guerra ucraino dove nulla è mai come sembra e dove la verifica delle fonti è sempre difficile arriva una notizia diffusa dal Wall Street Journal che, se vera, è preoccupante: ild'arma-T italo- francese sarebbe poco efficace contro gli attacchi missilistici russi rispetto ai Patrtiot americani. La notizia non è facilmente verificabile sul campo. Il-T è stato concesso a Kiev dopo dopo lunga trattativa con difficoltosi passaggi politici dalla Francia e dal, da utilizzare come difesa verso le minacce aeree e quelle missilistiche. Quindi con uso terra - aria ma anche con capacità aria - terra. Dopo essere arrivato sul campo di battaglia ucraino, secondo il WSJ ilavrebbe evidenziato un problema tecnico non meglio definito (e sul quale l’azienda produttrice Eurosam pare non abbia fornito risposte esaurienti al quotidiano americano).