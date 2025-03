Ilgiorno.it - Samardo Samuels torna a casa: adesso vuole chiarire con i vicini (terrorizzati)

Milano, 10 marzo 2025 – Arresto convalidato per la violazione dei divieti di avvicinamento a duedi(e non per gli atti persecutori), ma nessuna misura cautelare disposta dal giudice. È l'esito della direttissima di lunedì 10 marzo 2025 nei confronti del cestista, arrestato sabato sera dai carabinieri del Radiomobile nello stabile di via Valtellina in cui vive da ottobre 2024. Di conseguenza, il trentaseienne, che ha disputato tre stagioni in Nba con i Cleveland Cavaliers e ha vinto uno scudetto con l'Olimpia Milano, èto in libertà, come confermato dal suo avvocato Valentina Di Maro. L'udienza è stata fissata al prossimo 23 aprile. Il possibile dialogo traRestano i rapporti tesissimi trae alcuni condomini dello stabile in zona Farini, che lo hanno denunciato ai carabinieri in più occasioni.