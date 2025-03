Ilgiorno.it - Samardo Samuels, il campione di nuovo nella bufera: nel 2017 la lite per la Porsche posteggiata sul parcheggio per disabili ora le accuse dei vicini

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Quando ha visto i carabinieri nel cortile interno, si è messo a urlare “I’m a champion, i’m a big champion, i’m not a criminal”. In effetti, la prima parte dell’affermazione non fa una piega:, trentacinquenne originario della giamaicana Trewalny, è undi basket. Per tre anni, tra il 2010 e il 2013, ha indossato la maglia dei Cleveland Cavaliers (con passaggi nelle serie inferiori della pallacanestro professionista americana), mettendo insieme poco più di 1.100 punti in 109 partite. Al di là della pur prestigiosa avventura in Nba, la traccia più significativa della sua carriera ad altissimo livello l’ha lasciata all’ombra della Madonnina: con la casacca biancorossa dell’Olimpia, ha conquistato lo scudettostagione 2013-2014, per poi partire nell’estate del 2015 con destinazione Barcellona.