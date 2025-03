Terzotemponapoli.com - Salvione: “Ora a Venezia bisogna vincere”

Pasquale, direttore del CorrieredelloSport.it, è intervenuto a Napoli Magazine Live, trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Zero. Di seguito le sue parole.: La prova del Napoli è stata incoraggianteCosì il direttore: “Vittoria convincente del Napoli contro la Fiorentina? Gli azzurri hanno dato una risposta importante dopo un mese senza vittorie, non si poteva sbagliare dopo la vittoria sofferta dell’Inter contro il Monza. La prova del Napoli è stata incoraggiante, ma il solito problema è il gol. Ha fatto molti meno gol di Inter e Atalanta. Gli azzurri creano tanto, ora anche con Raspadori e Lukaku, ma non riesce a concretizzare sempre al meglio le occasioni. La squadra di Conte però è viva, ma ora aper potersi godere con serenità lo scontro diretto tra Atalanta e Inter.