Salvini “Se Starlink connette mezzo mondo perchè dire di no?”

MILANO (ITALPRESS) – “Non faccio io l’agenda di Musk e del presidente Mattarella, ma sarebbe un incontro stimolante”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un evento in Prefettura a Milano, commenta l’ipotesi di un incontro tra Elon Musk e il Capo dello Stato, legato al possibile utilizzo diin Italia.“Non sono io a decidere se sia meglio la tecnologia A o la tecnologia B – ha aggiunto– ma se, non vedola sinistra debbapregiudizialmente di no soloè di Musk. Quando si parla di sicurezza nazionale, le simpatie e le antipatie dovrebbero restare fuori dal tavolo”.Il leader della Lega ha commentato anche l’intervista di Tajani al Corriere della Sera: “Rispetto le idee del collega agli Esteri, ma ritengo che chi da anni usa toni bellici, come il presidente francese, debba prestare più attenzione.