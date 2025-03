Juventusnews24.com - Salvai festeggia il ritorno in campo: «Dopo sette mesi, eccomi qui! Da sola non ce l’avrei mai fatta ma…» – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ilin: lapubblicata dalla calciatrice della Juventus Women e il messaggioLa calciatrice della Juventus Women Ceciliaha volutore ilintramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: di seguito lae il messaggio della bianconera.MESSAGGIO – «Come ve lo spiego. Non lo so, perché fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno ad immaginarmi che sarei tornata sulinsieme alle mie compagne. Adesso,qui, sono tornata con loro e ho riassaporato una partita da vicino. GRAZIE a chi ci ha creduto, a chi mi è stato accanto, a chi mi ha aspettato e a chi ha lavorato con me quotidianamente. Danon cemai. Ma visto che io non mi accontento mai, so che oltre a questi piccoli ma importantissimi traguardi c’è ancora molto di più.