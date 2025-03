Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano, Sala parla in consiglio tra le proteste: “Ho preso distanze dalla legge ma non è una resa”. L’addio dell’assessore Bardelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho ritenuto un atto dovuto prendere ledalma ciò non è una”. Nel giorno delalla Casa Guido, il sindaco Giuseppealcomunale ditra ledelle opposizioni e dei comitati civici. Per Fratelli d’Italia non bastano le dimissioni, ma è “il sindaco a dover andare a casa”. Per i comitati civici che per oltre un anno hanno lottato contro il, lo stop al provvedimento deve essere definitivo. “Per mesi nessuno ci ha ascoltato, ma ora grazie a certa stampa e alla magistratura, sta emergendo che ilera una porcheria e va bloccato”. Un pensiero condiviso anche dal consigliere di Avs Carlo Monguzzi, tra i pochi esponenti della maggioranza a esporsi più volte contro la norma: “Ci avete detto che era indispensabile e urgente, è bastata qualche mela marcia per buttarlo a mare, come se unadipendesse da una persona – conclude Monguzzi – è stato ritirato non per la mela marcia ma perché i senatori del Pd non l’avrebbero mai votato”.