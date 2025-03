Panorama.it - Salva Milano, il Sindaco Sala rinuncia ad agire, mentre le opposizioni chiedono le dimissioni

Leggi su Panorama.it

Oggi nel capoluogo lombardo si è svolto il primo consiglio comunale dopo lo scoppio dello scandalo legato a Giovanni Oggioni e al decreto. Dopo aver sostenuto per circa un anno l’adozione del decreto legislativo sblocca-cantieri, illa settimana scorsa ha fatto un clamoroso dietrofront a causa delle rivelazioni contenute nelle carte del gip, secondo il quale il dlera stato ideato anche grazie al contributo di alcuni degli indagati con il preciso scopo di mettersi al riparo da ogni possibile inchiesta.A subire i colpi dell’inchiesta giudiziaria era stata anche la giunta, con l’Assessore alla Casa Guido Bardelli che in una chat risalente al 2023 aveva espresso il desiderio di vedere la giunta cadere (salvo poi entrare a farvi parte poco tempo dopo). Bardelli ha rassegnato levenerdì, ufficializzandole oggi in Consiglio comunale.