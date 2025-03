Sport.quotidiano.net - Salva Esposito incanta con il suo piede magico. Elia dà la svolta, Lapadula lotta a tutto campo

CHICHIZOLA 6. Incolpevole sull’autogol di Wisniewski e sulla girata vincente, da distanza ravvicinata di Meister. Per il resto non è quasi mai impegnato. BERTOLA 6,5. Brilla per perspicacia e intuito negli interventi, decisivo un suo anticipo su Tramoni (56’7: dà laal match, iniettando energia vitalizzante e tecnica). HRISTOV 7. Il capitano coraggioso suona la carica nei momenti più difficili del match, dando l’esempio di chi non molla mai. WISNIEWSKI 6,5.la porta spezzina con un recupero provvidenziale, su Lind lanciato a rete, per poi rovinaredeviando nella propria porta il tiro-cross dello stesso attaccante pisano. Si fa poi anticipare nettamente da Meister per il gol del due a uno pisano, ma ci mette cuore, anima e coraggio nel segnare uno dei gol più importanti della sua carriera sotto la Ferrovia, scatenando una scossa tellurica di tifo e passione incredibile.