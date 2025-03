Liberoquotidiano.it - Salute e prevenzione: l'importanza dell'Area Diagnostica

La Filosofiaè chiara: curarsi prima di ammalarsi. Ma oggi vuole raggiungere obiettivi più precisi e delineati in un " Percorso Vita" con la consapevolezza di potersi gestire autonomamente e raggiungere una longevità più sana e felice. In questo senso unae aree più in crescita e sicuramente più attendibili per la valutazione di vari tipi di patologie é la "per immagini". Percorsi complementari che, associati a soggiorni dedicati allla cura di sé stessi, completano programmi dia 360° gradi. È il caso di Villa Paradiso e la Maison du Relax, due famose e storiche strutture sul lago di Garda che da oltre trent'anni si occupano di Medicina Preventiva e che svolgono un ruolo sempre più scrupoloso e significativo nell'ambito. Per approfondire ulteriormente il temaper immagini abbiamo incontrato il Professor Edoardo Cervi, Specialista in Chirurgia Vascolare, che collabora con Villa Paradiso e la Maison du Relax sul temacardiovascolare effettuando diagnosi con ecodoppler.