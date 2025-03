Salto con gli sci i Mondiali di Trondheim si chiudono con il caso delle tute manipolate | squalificati i norvegesi

Leggi su Sportface.it

La chiusura delcon gli sci aidi2025 con la squalifica degli atletiche rischia di gettarepesanti ombre sulla regolaritàultime gare. Al termine della gara sul trampolino lungo Granaasen HS138, Marius Lindvik e Johann André Forfang sono infatti statiper manipolazione della tuta, sanzione che ha privato il primo di una medaglia d’argento che avrebbe fatto il paio con l’oro già in tasca dal trampolino normale. Ma andiamo per ordine. Lindvik ha appena saltato per penultimo e con un volo a 139,5 metri ha appena posto pesantemente la sua candidatura per la medaglia d’oro. Sarebbe un’impresa, che consentirebbe al norvegese di fare doppietta dopo l’oro nel trampolino normale e di diventare uno dei tre atleti della storia a conseguire il titolo iridato su tutti e tre i trampolini (normale, lungo e quello di volo vinto nel 2022 a Vikersund).