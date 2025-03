Oasport.it - Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per il Raw Air: tre azzurri al via della doppia tappa norvegese

Leggi su Oasport.it

Archiviati i Campionati Mondiali di Trondheim, torna protagonista nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2024-2025 dicon gli sci con ladel Raw Air Tournament. Il primo atto si svolgerà giovedì 13 marzo sul trampolino grande HS134 di Oslo, mentre a seguire ci si sposterà da venerdì 14 a domenica 16 marzo sul trampolino di volo di Vikersund.L’Italia si presenterà al viakermesse scandinava con tre atleti (due donne e un uomo), per cercare di alzare l’asticella dopo un Mondiale non esaltante ma più o meno in linea con il livello espresso in stagione tra settore femminile e maschile. Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha previsto la convocazione di Lara Malsiner, Annika Sieff e Alex Insam.A Oslo si terrà una gara individuale femminile ed una maschile, mentre a Vikersund gli uomini prenderanno parte a due competizioni (valevoli anche per la Coppa del Mondo di volo) e le donne ad una sola (riservata peraltro alle prime 25classifica generale del circuito maggiore).