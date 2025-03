Calciomercato.it - Salta il derby e Italia-Germania, UFFICIALE: legamenti ko

Infortunio aie diverse settimane di stop: assenza forzata nel, ma anche nel doppio confronto di Nations LeagueCon il mese di marzo è in arrivo una nuova pausa delle Nazionali. La prossima giornata di Serie A sarà l’ultima prima di una sosta che vedrà l’impegnata nelle gare di Nations League contro la.Infortunio: assenza in(LaPresse) – calciomercato.itPer gli azzurri di Luciano Spalletti è in programma un doppio confronto con i tedeschi: giovedì 20 marzo si gioca a San Siro, mentre il ritorno sarà domenica 23 a Dortmund, stadio che per glini rievoca straordinari ricordi con la vittoria nella semifinale mondiale del 2006, proprio contro i teutonici padroni di casa. Sia lache l’devono ancora diramare l’elenco dei convocati, ma in casa tedesca c’è una sicura assenza, anche piuttosto pesante.