Zon.it - Salerno e provincia pronte ad accogliere un’ondata di turisti per la primavera

Leggi su Zon.it

Con l’arrivo dellae le festività pasquali all’orizzonte, si prospetta un afflussoco significativo ae in tutta la. Le mete più gettonate saranno il capoluogo, la Costiera Amalfitana e le rinomate aree termali, come quella di Contursi Terme. Inoltre, nel Salernitano si registra un ritorno di visitatori asiatici, un fenomeno parzialmente legato agli eventi del Giubileo.A confermare queste previsioni è Michelangelo Lurgi, presidente del Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di Confindustria: «Prevediamo unapiuttosto interessante dal punto di vista dei flussici. Questa proiezione positiva si riferisce, per ora, principalmente, al capoluogo, alla costiera amalfitana e, in modo marcato, all’area termale di Contursi Terme».Dello stesso parere anche Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi, che sottolinea il crescente interesse del turismo internazionale per la