Internews24.com - Sacchi rivela: «Inter? Per lo scudetto cambiano le cose, ecco come»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso sul momento di, Napoli e Atalanta nella corsa: le dichiarazioniDella vittoria dell’Atalanta in casa della Juventus e della lotta in testa al campionato ha parlato l’ex tecnico Arrigosulle pagine de La Gazzetta dello Sport sulla corsatra, Napoli e rivali.LE PAROLE – «Lezione di calcio. Questa è la definizione corretta per descrivere la vittoria dell’Atalanta in casa della Juve. Un dominio impressionante, quello della squadra di Gasperini. Gasperini si merita un simile successo, perché vincere con un punteggio così largo a Torino non è da tutti: ha saputo costruire un piccolo gioiello, lo ha mostrato prima al pubblico d’Italia e poi a quello d’Europa, molti cercano d’imitarlo e questa è una notevole soddisfazione per un tecnico.