Zon.it - Saccheggio in chiesa a Battipaglia: devastazione e un bottino irrisorio

Leggi su Zon.it

Amarezza e sgomento aper l’ennesimo episodio di vandalismo. Ieri, ignoti hanno fatto irruzione nelladi Santa Teresa del Bambin Gesù, scassinando il contenitore delle offerte ai piedi della statua di Gesù. La scena che si è presentata ai fedeli è stata desolante: lumini rovesciati, offertori danneggiati e un vetro infranto nella sagrestia. Il? Solo una piccola teca utilizzata dai ministri straordinari per portare l’Eucaristia agli ammalati.L’appello alla solidarietàA denunciare l’accaduto è stata Annalisa Spera, fondatrice del movimentoRadici e Valori, che ha espresso il suo sconcerto sui social: «Ho provato una grande tristezza nel cuore, un senso di violazione di un luogo sacro che ho trovato indecente. Ma poi il pensiero è andato al povero disperato che ha fatto questo: cosa può averlo spinto a violare la casa di Dio alla ricerca di qualche euro? Ho pensato che siamo troppo distanti dalla gente, che non sappiamo al nostro fianco cosa accade, che quel tentativo di furto e’ solo l’ennesima dimostrazione di quanto siamo lontani dai nostri vicini, incapaci di leggere la disperazione degli altri, l’abbandono , la sensazione che non c’è più aiuto.