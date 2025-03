Inter-news.it - Sabatini pronostica: «Vedo Inter vincente solo in Coppa Italia»

Sandroha fatto i suoi pronostici in merito all’esito di tre competizioni stagionali: la Champions League, la Serie A e la, indicando l’come vincitricedi quest’ultima.LE SENSAZIONI – Sandrosi è espresso a Radio Sportiva sul possibile esito di tre competizioni giunte in una fase molto calda, con l’ancora in corsa per ciascuna di esse. Secondo il giornalista, lo scenario potrebbe evolversi nel seguente modo: «Prendeteli per quello che sono, sapete che rappresento il ‘campione del mondo dei pronostici sbagliati’. Ma quel che penso è che la Champions League verrà vinta dal Barcellona, la Serie A dal Napoli e ladall’. Queste sono le mie sensazioni in vista del prosieguo della stagione». Un pronostico che comporterebbe il mancato raggiungimento di due grandi obiettivi stagionali da parte dei nerazzurri.