Sabatini lapidario | È finita anche la Juventus dei sognatori La Juve è nulla e le macerie non c’erano a maggio 2024 ci sono a marzo 2025

di RedazioneNews24: «La, Giuntoli cercherà Gasperini». Il commento dopo la disfatta dei bianconeri contro l’AtalantaSu calciomercato.com, Sandroha commentato così la figuraccia delladi Thiago Motta.– «Èladei, quelli che facevano le tabelle Scudetto di rincorsa su Inter e Napoli. Èdopo una serata umiliante, in cui non c’è stata partita. Nè gioco o giocatori, né alibi o scusanti. Nè primo o secondo tempo.. Lae le resta solo la speranza di contenere Lazio e Bologna nella corsa al quarto posto. Ma non sarà scontato. Tutt’altro.perché il numero 4, dopo aver perso 4-0 in casa, non può che far paura. Tutta la partita dell’Atalanta andrebbe spezzettata in tante clip video da inviare a Coverciano, al master allenatori.