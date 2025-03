Internews24.com - Sabatini convinto sull’Inter: «In pochi possono permettersi riserve come…»

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, parla così a Pressing su SportMediaset delle presunte riserve dell'Inter di Inzaghi, a suo dire un lusso sia in Italia sia in Champions. Le sue parole: «Non bisogna buttare giù i giocatori che fanno parte della seconda squadra. Arnautovic e Taremi, Taremi soprattutto a inizio stagione, sono due attaccanti che in pochi in Europa possono permettersi come terza e quarta punta. Zielinski era il capitano del Napoli dello scudetto un anno e mezzo fa, non venti anni fa».