Lapresse.it - Russia: Londra, infondate le accuse a nostri diplomatici espulsi

Milano, 10 mar. (LaPresse/AP) – “Non è la prima volta che larivolgemaligne e prive di fondamento contro il nostro personale”. Lo ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri di, commentando la decisione di Mosca di espellere duebritannici con l’accusa di spionaggio. Il ministero non ha precisato se il governo ha in programma azioni ritorsive.