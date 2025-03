Messinatoday.it - Ruspe in azione a Gravitelli, al via la demolizione dell'ex Città del Ragazzo

Leggi su Messinatoday.it

in. Alle 10 la consegna ufficiale dei lavori per la'exdelche lascerà il posto a un moderno polo dedicato all'inclusione dei soggetti più fragili. Rimarranno in piedi solo il Castellaccio e la residenza un tempo occupata da Padre Nino. Si.