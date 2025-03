Ilgiorno.it - "Ruoli importanti per tanti giovani, siamo ottimisti"

Tre giorni di dibattiti, analisi e ospiti di rilievo per celebrare i 35 anni del Consorzio Tutela Franciacorta, che ha organizzato eventi con al centro valori condivisi, sinergie strategiche e prospettive future di un territorio che ha fatto del vino “sparkling“ made in Brescia un’eccellenza globale. Tra tradizione e innovazione, il Consorzio ha riunito istituzioni, esperti e operatori del settore per tracciare un bilancio e guardare avanti con ottimismo. I numeri confermano il trend positivo: il Franciacorta è conosciuto dal 95% dei consumatori italiani e il 61% lo ha consumato almeno una volta nell’ultimo anno. Crescita record per l’export e il mercato interno. Negli ultimi 15 anni il Franciacorta ha raddoppiato le esportazioni, registrando un +130% dal 2011 al 2024. Anche il mercato interno segna una crescita significativa passando da 10,6 milioni di bottiglie vendute nel 2011 a 16,8 milioni nel 2023.