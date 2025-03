Lanazione.it - Rumori Fuori scena, ultime repliche a Fiesole

(Firenze), 10 marzo 2025 –per, la commedia inglese campione di incassi che a grande richiesta torna sul palco del teatro dida martedì a domenica. L'allestimento è quello della The Kitchen Company, che è stato realizzato per la stagione teatrale del Teatro Verdi di Firenze e che dal 16 febbraio è stato visto e ha divertito fino alle lacrime oltre 12.200 spettatori. A dirigere la compagnia teatrale protagonista in palcoscenico è Massimo Chiesa, figlio dello storico fondatore del Teatro Stabile di Genova Ivo Chiesa. L’irresistibile commedia, composta nel 1982 dal commediografo inglese Michael Frayn, è un vero cult del teatro contemporaneo. Fin dal suo debutto la pièce ha fatto divertire milioni di spettatori, raggiungendo così un gran numero di, portandola a divenire la commedia più rappresentate al mondo.