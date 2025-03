Oasport.it - Rugby: shock Dupont, si è rotto il legamento crociato

Leggi su Oasport.it

Stagione finita per Antoine, il fortissimo mediano di mischia della Francia e del Tolosa, che nella sfida vinta dai Bleus a Dublino con l’Irlanda si èildel ginocchio destro. Unoper colui che è considerato il più forte giocatore al mondo e per la Francia, che dovrà conquistare il Sei Nazioni 2025 senza la sua stella.“Il cuore fa ancora più male del ginocchio nel momento in cui devo abbandonare i compagni prima dell’ultimo passo. Sono fiero di ciò che abbiamo ottenuto ieri e sono con voi con tutte le forze, ce la farete. Rottura del. Questo è l’inizio di una nuova sfida, vi do appuntamento fra qualche mese sui campi da gioco” ha scrittosu X, confermando le voci che si rincorrevano ormai da subito dopo la sfida di Dublino.La rottura delsignifica, di norma, uno stop tra i 6 e i 9 mesi e, dunque,non tornerà prima della prossima stagione, saltando l’ultimo turno del Sei Nazioni e anche il finale di stagione sia del Top 14 sia di Champions Cup.