Sport.quotidiano.net - Rugby, Riccardo Bonaccorsi non è più presidente di FIR Toscana

Prato, 10 marzo 2025 – “È arrivato il momento di passare la mano. Dietro questi quattro mandati c’è stato il grande lavoro di diversi consiglieri, tutti hanno contribuito a una crescita importante che c’è stata in questi anni. Un cambiamento rilevante del movimento nella nostra regione, merito dei club in collaborazione con il comitato. Basti pensare alle tante partite della nazionale maggiore maschile portate a Firenze dal 2010 in poi, durante le quali laha sempre dimostrato di essere presente”. Parola di, che dalle scorse ore non è piùdel comitato toscano della Federazione Italiana. Prato perde quindi la presidenza regionale, ma nel nuovo consiglio direttivo federale il movimento rugbistico pratese sarà rappresentato idealmente dal direttore sportivo dei Cavalieri Union Francesco Fusi e da Marco Bertocchi.