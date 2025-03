Lettera43.it - Rudi Bianchi è il nuovo direttore di Virgin Radio

Saràildi. La nomina è arrivata un mese dopo il suicidio di Alex Benedetti, morto a 53 anni dopo esserci lanciato dalla finestra del suo ufficio in via Turati., in qualità didell’emittente rock del gruppoMediaset, riporterà direttamente all’amministratore delegato Paolo Salvaderi.Chi èDopo essersi laureato alla Bocconi e aver preso un master in Multimedia Management, Communication and Media Studies,ha iniziato il suo percorso all’interno del Gruppo Mondadori. Ha ricoperto il ruolo di Advertising product manager per Panorama e di Product manager per R101. Poi il passaggo al gruppo Mediaset nel 2011, come Advertising Managerper Mediamond e successivamente Marketing Manager diItaly, R101 eSubasio.