Rubano incontra il Rettore Canfora | Riconoscimento per aver portato nel Sannio un Corso di Medicina

Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’azione sul territorio del deputato e coordinatore di Forza Italia, Francesco Mariache nella mattinata odierna hato ildell’Università degli Studi del, Gerardo, a seguito dell’ormai quasi definitivo avvio di undipresso l’Ateneo sannita. “Con ildell’Università degli Studi delci sono interlocuzioni periodiche così come ci sono con i Manager della Sanità sannita e gli uffici periferici, – ha commentato all’uscita il deputato sannita– sento la responsabilità ed il dovere di raccogliere le istanze del territorio per portarle a Roma e tutelarle, difenderle, promuoverle in sede parlamentare e di Governo”. “Alva riconosciuto il merito diavanti con grande intelligenza una strategia che oggi ci consegna un risultato importante con l’apertura, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, di undiqui presso l’Ateneo sannita”.