Rrahmani: «Giocheremo dieci finali, non bisogna sottovalutare nessuno. Guardate l'Inter col Monza…»

Amira Radio Crc ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina 2-1.: «, noncol Monza.»«Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque gli attaccanti della Fiorentina ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice per la vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra. Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare pressione alta. Ci stiamo allenando così da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. Quando ti abbassi puoi andare più in difficoltà, come negli ultimi minuti del match». Ha aggiunto:«Dopo quattro partite, escludendo la sfida controdove abbiamo fatto una grande prestazione, era importante tornare a fare bene e vincere.