Rrahmani a Radio CRC | Il pubblico ci aiuta stiamo lavorando bene I dati sono buoni

Il difensore azzurro ha analizzato la gara vinta contro la Fiorentina, parole chiare in vista dell’ultima parte di stagione.Quella conquistata contro la Fiorentina è una vittoria che regala al Napoli molto più dei tre punti. Gli uomini di Antonio Conte, che non trovavano la vittoria da oltre un mese, si rimettono in carreggiata con un match straordinario, forse una delle partite migliori giocate durante questa stagione. Gli spuntitanti, dal modulo che finalmente ha dato i suoi frutti, al ritorno al gol di Lukaku, fino alla prestazione difensiva degli azzurri, che subiscono solo due tiri in porta in tutta la partita.Protagonista del match è stato, inevitabilmente, anche Amir, che ai microfoni diCRC ha commentato la gara contro la Fiorentina, analizzando il lavoro che lui e i usi compagni stanno facendo in allenamento ma anche cosa è necessario er continuare seguendo questa strada.