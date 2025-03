Terzotemponapoli.com - Rrahmani a Radio CRC: “Baricentro alto e fiducia”

Amir, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni diCRC dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il giocatore kosovaro ha analizzato la prestazione personale e quella della squadra, sottolineando l’importanza della mentalità e del sostegno dei tifosi.: Una vittoria preziosa nonostante le difficoltàDopo la sfida contro la Fiorentina, Amirha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, nonostante le difficoltà incontrate contro gli attaccanti viola:“Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque i loro attaccanti, che sono molto bravi, ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice della vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra”, ha dichiarato il difensore.La partita contro la Fiorentina rappresentava un banco di prova importante per il Napoli, reduce da un periodo non facile.