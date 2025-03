Ilgiorno.it - Rosina Ferrario, alla stazione M4 di Linate una targa per ricordare la prima aviatrice italiana

Milano, 10 marzo 2025 – Milano celebra, nata nel 1888 e deceduta nel 1957,ad aver conseguito il brevetto di volo. E lo fa svelando unaappena superati i tornelli della fermata M4 di, pocodi entrare in aeroporto, che riporta la scritta: “Pioniera dei cieli milanesi,donna in Italia e ottava nel mondo a conseguire il brevetto di pilota di aerei nel 1913”.proveniva da una famiglia borghese e coltivò fin da giovane la passione per lo sport e la montagna. Decisa a superare le restrizioni imposte alle donne del suo tempo, si iscrisse a un corso di pilotaggio, ottenendo nel 1913 il brevetto di volo numero 203,donna in Italia e ottava nel mondo a raggiungere questo traguardo. Dopo il brevetto, partecipò a numerose manifestazioni e voli dimostrativi, tra cui la pioggia di garofani rossi sul pubblico del Meeting Aviatorio di Napoli e il volo su Bergamo in occasione della visita del re Vittorio Emanuele III.