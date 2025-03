Zon.it - Roscigno, uomo spara in aria 13 colpi d’arma da fuoco: arrestato

Leggi su Zon.it

Il 6 marzo, a, i Carabinieri della Stazione di Bellosguardo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno proceduto all’arresto di un, per il reato di “esplosione pericolose, detenzione e porto abusivo di armi”, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudizi, per futili motivi, a seguito di un litigio con un suo conoscente, avrebbeto in13dacon una carabina sottratta alla disponibilità di un suo familiare.Segui ZON.IT su Google News.