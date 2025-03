Thesocialpost.it - Romans Vainsteins arrestato: l’ex campione del mondo di ciclismo fermato a Orio al Serio

, ex ciclista lettone e vincitore del Campionato delsu strada nel 2000, è statodai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco all’aeroporto dial, a Bergamo, al suo rientro da Riga, Lettonia. L’arresto è stato eseguito in base a un provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo, dopo che era stata revocata la sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.ciclista dovrà scontare una pena di 4 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Bergamo per l’esecuzione della pena.Nato a Riga il 3 marzo 1973,è stato uno dei ciclisti più importanti degli anni ’90 e 2000. Professionista dal 1998 al 2004, ha vinto 24 corse, diventando noto per la sua velocità e capacità di affrontare anche salite brevi.