Romania, ecco perché la candidatura di Calin Georgescu è stata respinta

Bucarest, 10 marzo 2025 - Ieri l'Ufficio elettorale centrale dellaha respinto ladiper le prossime elezioni presidenziali, in programma il 4 maggio. L'ex diplomatico, considerato filo-russo e vicino all'estrema destra, era giunto al ballottaggio delle elezioni dello scorso dicembre, poi annullate per presunte manipolazioni che avrebbero favorito la sua. I suoi sostenitori sono insorti, mettendo a ferro e fuoco Bucarest. Dalla loro parte anche i parlamentari dell'estrema destra, appartenenti ad esempio al partito Aur che avrebbe sostenuto, per i quali l'esclusione rappresenterebbe uno smacco alla democrazia. Ma qual è la ragione che ha spinto le autorità a impedire ladell'ex diplomatico? Stando a quanto si legge nel documento ufficiale dell'Ufficio elettorale centrale, firmato dal presidente dell'ente Cristinel Grosu, le motivazioni sono varie e legate ad alcune disposizioni della Corte costituzionale.