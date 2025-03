Panorama.it - Romania, Calin Georgescu escluso dalle presidenziali di maggio

Leggi su Panorama.it

Ieri sera insi è consumato l’ennesimo scandalo politico. L’Ufficio elettorale centrale ha deciso di invalidare la candidatura dialle prossime elezioni, impedendogli quindi di presentarsi alle consultazioni di. Non c’è pace per il candidato definito di “estrema destra” e “filorusso”, che potrà comunque fare ricorso alla Corte costituzionale rumena per invalidare la decisione dell’Ufficio elettorale. Visti i precedenti, tuttavia, perc’è poca speranza.Riavvolgiamo il nastro e torniamo a novembre dello scorso anno. Dopo aver vinto il primo turno delle, svoltesi il 24 novembre,era dato in testa nei sondaggi per il secondo turno al ballottaggio, che si sarebbe dovuto svolgere l’8 dicembre. Quella consultazione però non si svolse mai, o meglio, non venne portata a termine.