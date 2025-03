Calciomercato.it - Romagnoli risponde a Thauvin, la Lazio fallisce il sorpasso alla Juventus

Non va oltre il pareggio la squadra di Baroni contro l’Udinese: i biancocelesti restano al quinto posto, dietro ai bianconeriNiente: lanon va oltre l’1-1 contro l’Udinese e perde l’occasione di mettere la freccia sullae prendersi il quarto posto., lail(LaPresse) – Calciomercato.itNel primo tempo lafatica a fare gioco, con le offensive biancocelesti spente dal pressing friulano. Sono gli ospiti anzi a farsi vedere con maggior pericolosità: ci prova al 2? Kamara con una conclusione che Lucca di tacco prova a deviare verso la porta, senza riuscirci. I bianconeri però trovano la via del gol al minuto 22?: Provedel salva su, la pfinisce a Lucca che ci prova in semi-rovesciata, fornendo un assist al francese che a porta vuota non sbaglia.