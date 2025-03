Sololaroma.it - Roma, vittoria di gestione a Empoli: ora testa all’Europa

Tre punti importanti, rotazioni mirate e uno sguardo alla sfida decisiva di giovedì al San Mamés. Laha fatto il suo dovere contro l’, vincendo grazie a un gol lampo di Soulé dopo appena 22 secondi. Claudio Ranieri ha sfruttato l’occasione per dare minutaggio a chi non sarà disponibile in Europa, lasciando a riposo alcuni titolari come Paulo Dybala, rimasto a casa per ricaricare le energie.Scelte mirate edelle forzeL’undici titolare ha visto dal primo minuto Saud, Salah-Eddine e Nelson, giocatori che hanno risposto presente, offrendo una prova sufficiente per dare fiducia anche nelle prossime partite. Il tecnico ha gestito con attenzione le energie, inserendo solo nel finale elementi come Rensch, Dovbyk e Angelino, tutti rimasti in campo meno di mezz’ora. Anche Paredes è stato dosato, uscendo al 62’ per far spazio a Cristante.