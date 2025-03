Tvplay.it - Roma, splendida notizia per Ranieri: primato incredibile

I giallorossi proseguono spediti, e c’è un dato clamoroso: i dettagli in vista del ritorno di Europa League.Lavince 1-0 contro l’Empoli e prosegue la striscia positiva. È un momento straordinario per gli uomini di Claudioche continuano a portare a casa trionfi. Un risultato, quello conquistato in casa dei toscani, che conferma quanto di buono fatto da Claudiosoprattutto considerando la crisi che i giallorossi stavano vivendo all’inizio della stagione. E i risultati si vedono.per(Lapresse9 tvplay.itL’ultima sconfitta in campionato dellarisale al 15 dicembre, quando i giallorossi persero fuori casa contro il Como. Da allora solo risultati utili. E se da un lato sono cinque le vittorie consecutive portate a casa dallain campionato, dall’altro i trionfi diventano 7 se si considerano anche i match di Europa League.